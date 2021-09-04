Словения — Мальта — 1:0, матч отборочного турнира ЧМ-2022, 4 сентября 2021 года
Сборная Словении победила команду Мальты (1:0) в матче пятого тура европейского отборочного турнира ЧМ-2022. Единственный мяч с пенальти забил Санди Ловрич.
Словенцы набрали семь очков и занимают третье место в группе Н. С 10 очками лидирует сборная России. У Мальты четыре очка и пятая позиция.
ЧМ. Отборочный турнир. Европа
Группа H
Словения — Мальта — 1:0 (1:0)
Гол: Ловрич, 45 — с пенальти.
Нереализованный пенальти: Шпорар, 88 (вратарь)
Словения: Облак, Мевля, Стоянович, Балковец, Куртич, Бохар (Чрнигой, 61), Ловрич (Горенц-Станкович, 70), Бийол, Гнезда Черин, Млакар (Зайц, 62), Шешко (Шпорар, 70).
Мальта: Бонелло, Пепе, Мускат, Теума, Аттард, Каруана (Пизани, 79), Шо, Димеч (П.Мбонг, 58), Д.Мбонг (Гамбин, 73), Корбалан (Камензули, 46), Сатариано (Монтебелло, 59).
Предупреждения: Куртич, 12. Пепе, 43. Сатариано, 45. Монтебелло, 77. Мускат, 86.
Судья: Трейманис (Латвия).
4 сентября. Любляна. Стадион «Стожице».
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