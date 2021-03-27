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Вратарь сборной Польши сдал положительный тест на коронавирус

13:52
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Вратарь сборной Польши Лукаш Скорупски заразился коронавирусом накануне матча отбора ЧМ-2022 против Андорры, сообщает пресс-атташе сборной Польши Якуб Квятковски в Twitter.

Футболист почувствовал недомогание вечером 25 марта. Скорупски был изолирован от команды до получения результатов ПЦР теста, который оказался положительным.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Лидса» и сборной Польши Матеуш Клих тоже не сможет помочь команде из-за положительного теста на коронавирус.

Сборная Польши 28 марта проведёт матч 2-го тура отбора ЧМ-2022 против Андорры. Встреча состоится в Варшаве. Начало – в 21:45 по московскому времени.

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