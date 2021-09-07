Россия — Мальта: Смолов открыл счет на 10-й минуте
21:56
Капитан сборной России Федор Смолов открыл счет в матче отборочного цикла ЧМ-2022 против команды Мальты. Он отличился на 10-й минуте.
Смолов подкараулил неудачную передачу защитника на вратаря и успел перехватить мяч, направив его в угол ворот.
Прямую трансляцию матча Россия — Мальта ведет телеканал РЕН ТВ.
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