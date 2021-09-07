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Карпин: «Для совсем непонятливых: в сборной почти нет тренировок»

21:14
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о ситуации с травмированными игроками перед матчем отбора ЧМ-2022 против команды Мальты.

«Для совсем непонятливых: в сборной почти нет тренировок. Времени нет, да и сил.

Много травм? Это повреждения: голеностоп, спину прихватило... Если бы это была не сборная, а клуб, недельный цикл, то никто бы про это не узнал. Смысл держать футболиста, если он не может дня три тренироваться, а у нас всего шесть дней? Поэтому отправляем домой тех, кто не может работать пару дней», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

Матч Россия — Мальта начнется в 21.45 по московскому времени. РЕН ТВ покажет его в прямом эфире.

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Иван Шитик все материалы автора

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора чемпионата мира 2022 в сентябре 2021 года — Хорватия, расписание, новости и обзоры