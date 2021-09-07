Как сыграла сборная России с Кипром в матче отбора ЧМ-2022?

4 сентября сборная России выиграла у киприотов (2:0) в Никосии в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022.

В составе россиян голы забили полузащитники Александр Ерохин и Рифат Жемалетдинов. Две результативные передачи на свой счет записал Федор Смолов.

7 сентября, во вторник, в Москве команда Валерия Карпина сыграет с Мальтой в группе H отбора ЧМ-2022.

ЧМ-2022 по футболу: гид по отборочному турниру в Европе