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Как сыграла сборная России с Кипром в матче отбора ЧМ-2022?

05:15
Футболисты сборных России и Кипра. Фото Reuters
Футболисты сборных России и Кипра. Фото Reuters
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4 сентября сборная России выиграла у киприотов (2:0) в Никосии в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022.

В составе россиян голы забили полузащитники Александр Ерохин и Рифат Жемалетдинов. Две результативные передачи на свой счет записал Федор Смолов.

7 сентября, во вторник, в Москве команда Валерия Карпина сыграет с Мальтой в группе H отбора ЧМ-2022.

ЧМ-2022 по футболу: гид по отборочному турниру в Европе

Россия — Мальта

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