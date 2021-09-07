Как сыграла сборная России с Кипром в матче отбора ЧМ-2022?
05:15
4 сентября сборная России выиграла у киприотов (2:0) в Никосии в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022.
В составе россиян голы забили полузащитники Александр Ерохин и Рифат Жемалетдинов. Две результативные передачи на свой счет записал Федор Смолов.
7 сентября, во вторник, в Москве команда Валерия Карпина сыграет с Мальтой в группе H отбора ЧМ-2022.
ЧМ-2022 по футболу: гид по отборочному турниру в Европе
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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора чемпионата мира 2022 в сентябре 2021 года — Хорватия, расписание, новости и обзоры
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