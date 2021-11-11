Россия — Кипр: Ерохин стал капитаном после замены Головина
21:22
Полузащитник сборной России Александр Ерохин получил капитанскую повязку по ходу матча отборочного цикла ЧМ-2022 против команды Кипра.
Она досталась ему после того, как был заменен полузащитник Александр Головин, который выводил команду на поле с капитанской повязкой.
Отметим, что именно Ерохин открыл счет в этой встрече.
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