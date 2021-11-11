Полузащитник сборной России Александр Ерохин получил капитанскую повязку по ходу матча отборочного цикла ЧМ-2022 против команды Кипра.

Она досталась ему после того, как был заменен полузащитник Александр Головин, который выводил команду на поле с капитанской повязкой.

Отметим, что именно Ерохин открыл счет в этой встрече.