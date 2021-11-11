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Россия — Кипр: Ерохин стал капитаном после замены Головина

21:22
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Полузащитник сборной России Александр Ерохин получил капитанскую повязку по ходу матча отборочного цикла ЧМ-2022 против команды Кипра.

Она досталась ему после того, как был заменен полузащитник Александр Головин, который выводил команду на поле с капитанской повязкой.

Отметим, что именно Ерохин открыл счет в этой встрече.

Россия — Кипр

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Иван Шитик все материалы автора
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры