ЧМ по футболу 2022
Новости
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 12:21

Роналду: «Я бы хотел бы стать тем, кто поставит мат Месси»

Роналду прокомментировал фотосессию с Месси
Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал о деталях фотосессии с аргентинским форвардом Лионелем Месси для бренда Louis Vuitton.

«Это будет мой пятый чемпионат мира. Уверен, все должно пройти хорошо. Шах и мат — это то, что мы делаем в жизни, а не только в шахматах. Я бы хотел бы стать тем, кто поставит мат Месси. Посмотрим, но было бы неплохо. Поскольку это произошло в шахматной партии, было бы еще интереснее сделать это в футболе», — цитирует Роналду Record.

Сборная Аргентины с Месси сыграет на ЧМ в Катаре со командами Саудовской Аравии, Мексики и Польши. Португалия Роналду встретится со сборными Ганы, Уругвая и Южной Кореи. Финал состоится 18 декабря.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Сенегал
Нидерланды

ТБ 2.5

30%

2.20

ИТБ2 (1.5)

26%

1.83

Ф2(-1)

23%

1.98
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Иран

ИТБ1 (1.5)

28%

1.70

Ф2(1.5)

23%

1.74

Обе забьют - да

17%

3.00
⚽ Футбол. ЧМ
Катар 0
Эквадор 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

2.26

П1

18%

3.70

П2

16%

2.30
Криштиану Роналду
Лионель Месси
4
1
Читайте также
Медведев или Рублев? Кто из российских теннисистов лучший в этом году
«Со временем он будет лучше Овечкина». 16 лет назад Малкин ворвался в НХЛ и установил суперрекорд
В Кремле не обсуждается вопрос о возможности второй волны мобилизации
Песков ответил на слова Зеленского о желании Москвы добиться «затишья»
В Кремле заявили о намерении найти и наказать участников расстрела военнопленных
Что посмотреть туристу на Камчатке
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Саутгейт заявил, что сборная Англии должна стать лучшей версией себя для победы над Ираном
Рианчо считает, что Катару непозволительно было проигрывать в первом матче ЧМ-2022
Колыванов оценил шансы Роналду и Месси на победу в чемпионате мира-2022
Канчельскис назвал сборные, за которые будет переживать на чемпионате мира-2022 в Катаре
Соболев заявил, что кроме сборной Сербии на ЧМ-2022 больше не за кого болеть
Кто выиграет ЧМ-2022? Форма Катара — провал? Интервью легендарного Фарида Мондрагона
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рианчо считает, что Катару непозволительно было проигрывать в первом матче ЧМ-2022

Саутгейт заявил, что сборная Англии должна стать лучшей версией себя для победы над Ираном
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости