Роналду: «Я бы хотел бы стать тем, кто поставит мат Месси»

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал о деталях фотосессии с аргентинским форвардом Лионелем Месси для бренда Louis Vuitton.

«Это будет мой пятый чемпионат мира. Уверен, все должно пройти хорошо. Шах и мат — это то, что мы делаем в жизни, а не только в шахматах. Я бы хотел бы стать тем, кто поставит мат Месси. Посмотрим, но было бы неплохо. Поскольку это произошло в шахматной партии, было бы еще интереснее сделать это в футболе», — цитирует Роналду Record.

Сборная Аргентины с Месси сыграет на ЧМ в Катаре со командами Саудовской Аравии, Мексики и Польши. Португалия Роналду встретится со сборными Ганы, Уругвая и Южной Кореи. Финал состоится 18 декабря.