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Сегодня, 09:30

Романцев: «Перевод Роналду в запас? Я бы на это не пошел»

Александр Львов
Обозреватель
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Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press

Бывший главный тренер сборной России и «Спартака» Олег Романцев заявил, что не решился бы на перевод форварда Криштиану Роналду в запас, если бы работал в сборной Португалии.

— Станислав Черчесов сказал, что для него одной из главных неожиданностей ЧМ стал перевод в запас Португалии Роналду. Вас это тоже удивило? И случалось вам, Олег Иванович, когда-нибудь менять ведущего игрока на дебютанта?

— Я бы не пошел на такую замену. Прежде всего потому, что Роналду — из тех, кто за счет непредсказуемости и невероятного чутья способен в одиночку решить судьбу любого матча. Именно поэтому Криштиану, как и Месси с Марадоной, принадлежит к касте неприкасаемых. Для звезд такой величины в футболе существуют свои неписаные законы, согласно которым на поле к ним следует относиться предельно уважительно. Нельзя грубить, атаковать сзади, бить локтем в лицо. И еще одно обязательное условие — если они здоровы, то место в составе им должно быть гарантировано. Сантуш отступил от этого правила. В матче против Швейцарии он угадал — это сработало. А с Марокко — пролетел. Возможно, тренер пошел на такой рискованный шаг из-за личных разногласий с Роналду, о которых мы не знаем.

На ЧМ-2022 сборная Португалии дошла до четвертьфинала, в котором проиграла Марокко (0:1). Криштиану Роналду принял участие во всех пяти матчах команды на турнире и забил 1 гол. В 1/8 финала и четвертьфинале форвард выходил на поле со скамейки запасных.

Александр Соболев и&nbsp;вратарь Эржан Токотаев. «Азия для России — дорога в никуда!» Романцев — о Роналду, Мбаппе и сравнении Месси с Марадоной

Криштиану Роналду
Олег Романцев
Чемпионат мира по футболу
Сборная Португалии по футболу
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