Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 18:13

Защитник сборной Бразилии Данило пропустит оставшиеся матчи группового турнира ЧМ-2022

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Защитник сборной Бразилии Данило пропустит оставшиеся матчи группового турнира чемпионата мира-2022.

Как пишет TNT Sports, 31-летний футболист травмировал левый голеностоп в матче против сборной Сербии (2:0). Он прошел обследование, которое выявило растяжение связок голеностопа.

В связи с этим было решено, что Данило не выйдет на поле в оставшихся матчах группового этапа против Швейцарии (28 ноября) и Камеруна (2 декабря).

Бразилия занимает первое место в группе G ЧМ-2022 (3 очка), вторая — Швейцария (3 очка), третий — Камерун (0 очков), четвертая — Сербия (0 очков).

Источник: TNT Sports
Данило Луис да Силва (Данило)
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Сербии по футболу
2
Читайте также
«Топ-симуляция Роналду». Реакция мировых СМИ на рекорд Криштиану
ФИФА разрешила радужные флаги на ЧМ-2022, но запретила англичанам костюмы крестоносцев. А в Германии раскол из-за политических жестов
В Кремле ответили на вопрос о сроках послания Путина Федеральному собранию
Источник в Киеве рассказал о реальной обстановке в городе
Система ПВО сработала на севере Крыма
Что происходит с историческими объектами в России
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Катар — первая страна-хозяйка в истории ЧМ, чья сборная проиграла два матча на групповом этапе
Врач Бразилии — о травмах Неймара и Данило: «Оба не примут участия в следующем матче, они будут лечиться»
Телевизор на берегу океана и сенегальские колдуны-марабуты в Дакаре
ЧМ-2022: Катар забил первый гол в истории чемпионатов мира, но снова проиграл. Онлайн-трансляция 25 ноября
Алиссон Бекер оценил значимость Ришарлисона для сборной Бразилии
Азия в полном порядке на ЧМ-2022! Даже Катар оказался не так плох, как казалось сначала
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нидерланды — Эквадор: стартовые составы команд на матч ЧМ-2022

Роман Орещук: «Азмун довольно хорошо выглядел в матче с Уэльсом. Я думаю, он справляется со своей задачей»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости