Защитник сборной Бразилии Данило пропустит оставшиеся матчи группового турнира ЧМ-2022

Защитник сборной Бразилии Данило пропустит оставшиеся матчи группового турнира чемпионата мира-2022.

Как пишет TNT Sports, 31-летний футболист травмировал левый голеностоп в матче против сборной Сербии (2:0). Он прошел обследование, которое выявило растяжение связок голеностопа.

В связи с этим было решено, что Данило не выйдет на поле в оставшихся матчах группового этапа против Швейцарии (28 ноября) и Камеруна (2 декабря).

Бразилия занимает первое место в группе G ЧМ-2022 (3 очка), вторая — Швейцария (3 очка), третий — Камерун (0 очков), четвертая — Сербия (0 очков).