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Сегодня, 08:01

Рексач: «Прошу Месси уйти из футбола после ЧМ-2022»

Рексач обратился к форварду Аргентины Лионелю Месси
Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер «Барселоны» Карлос Рексач обратился к форварду Аргентины Лионелю Месси после выхода его команды в 1/4 финала ЧМ-2022.

Я прошу его уйти из футбола, если он выиграет турнир, потому что после победы на чемпионате мира ты не можешь подняться выше", — сказал Рексач в интервью Super Deportivo Radio

9 декабря Аргентина сыграет с Нидерландами в четвертьфинале. Начало матча — в 22.00 мск. ЧМ-2022 проходит в Катаре с 20 ноября. Финал пройдет 18 декабря.

Лионель Месси
Сборная Аргентины по футболу
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