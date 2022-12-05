Рексач: «Прошу Месси уйти из футбола после ЧМ-2022»

Бывший главный тренер «Барселоны» Карлос Рексач обратился к форварду Аргентины Лионелю Месси после выхода его команды в 1/4 финала ЧМ-2022.

Я прошу его уйти из футбола, если он выиграет турнир, потому что после победы на чемпионате мира ты не можешь подняться выше", — сказал Рексач в интервью Super Deportivo Radio

9 декабря Аргентина сыграет с Нидерландами в четвертьфинале. Начало матча — в 22.00 мск. ЧМ-2022 проходит в Катаре с 20 ноября. Финал пройдет 18 декабря.