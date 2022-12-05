Президент Федерации футбола Уругвая резко раскритиковал судей на ЧМ-2022 в Катаре

Президент Федерации футбола Уругвая оценил работу судей на матчах группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре.

Уругвайцы выступали группе H были с Португалией, Ганой и Южной Кореей.

«Два судьи, допустивших серьезные ошибки в наших играх, больше не будут судить матчи чемпионата мира. Кто-то просто кашляет рядом с Криштиану Роналду, и им дают пенальти», — сказал Алонсо Teledoce.

ЧМ-2022 проходит в Катаре с 20 ноября. Финал пройдет 18 декабря.

Подробнее о судейских ошибках в матче Гана — Уругвай (2:0) можно прочитать здесь.