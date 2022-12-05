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Сегодня, 08:13

Президент Федерации футбола Уругвая резко раскритиковал судей на ЧМ-2022 в Катаре

Виктория Кравченко
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Защитник сборной Уругвая Хосе Мария Хименес ругается с арбитром.
Фото Reuters

Президент Федерации футбола Уругвая оценил работу судей на матчах группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре.

Уругвайцы выступали группе H были с Португалией, Ганой и Южной Кореей.

«Два судьи, допустивших серьезные ошибки в наших играх, больше не будут судить матчи чемпионата мира. Кто-то просто кашляет рядом с Криштиану Роналду, и им дают пенальти», — сказал Алонсо Teledoce.

ЧМ-2022 проходит в Катаре с 20 ноября. Финал пройдет 18 декабря.

Подробнее о судейских ошибках в матче Гана — Уругвай (2:0) можно прочитать здесь.

Защитник сборной Уругвая Хосе Мария Хименес (слева) после матча. Уругваец Хименес пошел вразнос — назвал ФИФА «кучкой ублюдков» и ударил чиновника. Какие будут последствия?

Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Уругвая по футболу
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