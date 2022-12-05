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Сегодня, 07:43

Форвард Аргентины Лионель Месси назвал фаворитов ЧМ-2022

Виктория Кравченко
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Лионель Месси.
Фото Reuters

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, кто, по его мнению, является кандидатами на победу на ЧМ-2022.

«Бразилия играет очень хорошо, если не считать поражения от Камеруна. Они продолжают оставаться одним из главных фаворитов. Также Франция, которая очень четко понимает, что делает, когда получает мяч, они значительное время контролируют мяч», — цитирует Месси Ole.

9 декабря Аргентина сыграет с Нидерландами в четвертьфинале. Начало матча — в 22.00 мск. ЧМ-2022 проходит в Катаре с 20 ноября. Финал пройдет 18 декабря.

Лионель Месси
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
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