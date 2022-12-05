Форвард Аргентины Лионель Месси назвал фаворитов ЧМ-2022

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, кто, по его мнению, является кандидатами на победу на ЧМ-2022.

«Бразилия играет очень хорошо, если не считать поражения от Камеруна. Они продолжают оставаться одним из главных фаворитов. Также Франция, которая очень четко понимает, что делает, когда получает мяч, они значительное время контролируют мяч», — цитирует Месси Ole.

9 декабря Аргентина сыграет с Нидерландами в четвертьфинале. Начало матча — в 22.00 мск. ЧМ-2022 проходит в Катаре с 20 ноября. Финал пройдет 18 декабря.