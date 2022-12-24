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Сегодня, 12:00

Ребров не согласился с ФИФА в выборе лучшего вратаря ЧМ-2022

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Уго Льорис.
Фото AFP

Экс-голкипер и технический координатор «Спартака» Артем Ребров в интервью «СЭ» назвал топ-три вратаря на чемпионате мира в Катаре.

«На первое место поставлю Льориса как самого стабильного вратаря, на второе — Мартинеса, который спас команду в серии пенальти в матче с Францией, стал чемпионом. А на третье — Ливаковича. Он вытащил две серии пенальти, а с бразильцами вообще всю игру спас», — сказал Ребров «СЭ».

Лучшим вратарем на ЧМ-2022 был признан голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес.

Лионель Месси. «Из-за победы Аргентины должен Баженову ужин в ресторане». Ребров — о сравнении Месси с Марадоной и эгоизме Роналду

Артем Ребров
Уго Льорис
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Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
Эмилиано Мартинес
ФИФА
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