Ребров не согласился с ФИФА в выборе лучшего вратаря ЧМ-2022

Экс-голкипер и технический координатор «Спартака» Артем Ребров в интервью «СЭ» назвал топ-три вратаря на чемпионате мира в Катаре.

«На первое место поставлю Льориса как самого стабильного вратаря, на второе — Мартинеса, который спас команду в серии пенальти в матче с Францией, стал чемпионом. А на третье — Ливаковича. Он вытащил две серии пенальти, а с бразильцами вообще всю игру спас», — сказал Ребров «СЭ».

Лучшим вратарем на ЧМ-2022 был признан голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес.