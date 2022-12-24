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Сегодня, 11:45

Ребров назвал эгоистичным поведение Роналду на ЧМ-2022: «Поставил себя выше команды, за что и сел на скамейку»

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Экс-голкипер и технический координатор «Спартака» Артем Ребров в интервью «СЭ» прокомментировал ситуацию с форвардом сборной Португалии Криштиану Роналду.

«Футбол — командная игра. Да, звезды есть и были везде. Но наступает момент, когда ты должен стать именно командным футболистом. Месси с Аргентиной это показали — все объединились вокруг Лео, поверили в него, и он привел сборную к чемпионству. После игры он подошел к каждому, всех поблагодарил. У Криштиану другая ситуация — он эгоист, сам себе звезда. Он поставил себя выше команды, за что и сел на скамейку. Не верю, что он пересмотрит эту ситуацию и поменяется, — ему уже 36 лет. Думаю, Криштиану будет спокойно заканчивать карьеру», — сказал Ребров «СЭ».

На ЧМ-2022 сборная Португалии дошла до четвертьфинала, в котором проиграла Марокко (0:1). Криштиану Роналду принял участие во всех пяти матчах команды на турнире и забил один гол. В 1/8 финала и четвертьфинале форвард выходил на поле со скамейки запасных.

Лионель Месси. «Из-за победы Аргентины должен Баженову ужин в ресторане». Ребров — о сравнении Месси с Марадоной и эгоизме Роналду

Артем Ребров
Криштиану Роналду
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Чемпионат мира по футболу
Сборная Португалии по футболу
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