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«Разбежавшись, прыгну со скалы». Смолов спел песню «Короля и Шута» после победы над Кипром

Смолов спел песню группы «Король и Шут» после победы над Кипром
16:58
Федор Смолов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Федор Смолов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Нападающий «Локомотива» и сборной России Федор Смолов спел песню группы «Король и Шут» после победы над Кипром (6:0) в матче отборочного турнира ЧМ-2022.

Официальный Twitter национальной команды опубликовал видео, в котором форвард поет песню «Прыгну со скалы» в раздевалке после игры.

В матче с Кипром Смолов провел на поле 57 минут, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Следующий матч сборная России проведет в воскресенье, 14 ноября на выезде против Хорватии. Начало встречи — в 17.00 (мск). Россия гарантирует себе попадание на ЧМ-2022 в случае, если не проиграет хорватам.

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Иван Торопцев все материалы автора
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры