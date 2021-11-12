«Разбежавшись, прыгну со скалы». Смолов спел песню «Короля и Шута» после победы над Кипром

Нападающий «Локомотива» и сборной России Федор Смолов спел песню группы «Король и Шут» после победы над Кипром (6:0) в матче отборочного турнира ЧМ-2022.

Официальный Twitter национальной команды опубликовал видео, в котором форвард поет песню «Прыгну со скалы» в раздевалке после игры.

В матче с Кипром Смолов провел на поле 57 минут, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Следующий матч сборная России проведет в воскресенье, 14 ноября на выезде против Хорватии. Начало встречи — в 17.00 (мск). Россия гарантирует себе попадание на ЧМ-2022 в случае, если не проиграет хорватам.