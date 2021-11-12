«Разбежавшись, прыгну со скалы». Смолов спел песню «Короля и Шута» после победы над Кипром
Смолов спел песню группы «Король и Шут» после победы над Кипром
16:58
Нападающий «Локомотива» и сборной России Федор Смолов спел песню группы «Король и Шут» после победы над Кипром (6:0) в матче отборочного турнира ЧМ-2022.
Официальный Twitter национальной команды опубликовал видео, в котором форвард поет песню «Прыгну со скалы» в раздевалке после игры.
Фёдор Михайлович ??? pic.twitter.com/5KQkNICKMI— Сборная России (@TeamRussia) November 12, 2021
В матче с Кипром Смолов провел на поле 57 минут, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
Следующий матч сборная России проведет в воскресенье, 14 ноября на выезде против Хорватии. Начало встречи — в 17.00 (мск). Россия гарантирует себе попадание на ЧМ-2022 в случае, если не проиграет хорватам.
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