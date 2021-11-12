Горецка покинул расположение сборной Германии. В матче с Лихтенштейном он получил удар ногой в голову

Полузащитник сборной Германии Леон Горецка покинул расположение национальной команды. Он пропустит матч заключительного тура отборочного цикла ЧМ-2022 против команды Армении, сообщает Kicker.

Горецка получил травму в игре против Лихтештейна (9:0). В начале первого тайма защитник соперника нанес прямой удар ногой в голову Горецки и получил красную карточку. Горецка все же продолжил встречу, но был заменен в перерыве.