Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Горецка покинул расположение сборной Германии. В матче с Лихтенштейном он получил удар ногой в голову

17:03
Теги:

Полузащитник сборной Германии Леон Горецка покинул расположение национальной команды. Он пропустит матч заключительного тура отборочного цикла ЧМ-2022 против команды Армении, сообщает Kicker.

Горецка получил травму в игре против Лихтештейна (9:0). В начале первого тайма защитник соперника нанес прямой удар ногой в голову Горецки и получил красную карточку. Горецка все же продолжил встречу, но был заменен в перерыве.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
Читайте также
«Нужно не загоняться и понимать — всем не угодишь». У России новая звезда в танцах на льду
В Германии объяснили подачу заявки «Нафтогаза» на сертификацию СП-2
0