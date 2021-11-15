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Просинечки раскритиковал игру России с Хорватией: «Вы не хотели играть в футбол»

08:00
Роберт Просинечки. Фото Википедия
Роберт Просинечки. Фото Википедия
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Бронзовый призер ЧМ-1998 в составе сборной Хорватии Роберт Просинечки в интервью «СЭ» подверг критике игру национальной команды России в заключительном матче отборочного турнира ЧМ-2022.

— Мы были лучшей командой на поле, так что заслужили победу, — начал Просинечки. — Мы создали больше шансов у ворот, гораздо чаще били по воротам. А Россия приехала в Сплит только защищаться. Ваша команда не хотела играть в футбол — вы только пытались удержать счет 0:0, а обороняться 90 минут невозможно. А мы выполнили цель и едем в Катар. Для всех хорватов такой успех очень важен, и мы счастливы.

— Как теперь оцените шансы России на успех в стыковых матчах?

— Вам будет очень тяжело. Если вы улучшите игру и задумаетесь об атаке, то поедете на чемпионат мира.

Хорватия обыграла Россию со счетом 1:0. Единственный мяч в свои ворота забил Федор Кудряшов.

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Гоша Чернов все материалы автора
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры