Просинечки раскритиковал игру России с Хорватией: «Вы не хотели играть в футбол»

Бронзовый призер ЧМ-1998 в составе сборной Хорватии Роберт Просинечки в интервью «СЭ» подверг критике игру национальной команды России в заключительном матче отборочного турнира ЧМ-2022.

— Мы были лучшей командой на поле, так что заслужили победу, — начал Просинечки. — Мы создали больше шансов у ворот, гораздо чаще били по воротам. А Россия приехала в Сплит только защищаться. Ваша команда не хотела играть в футбол — вы только пытались удержать счет 0:0, а обороняться 90 минут невозможно. А мы выполнили цель и едем в Катар. Для всех хорватов такой успех очень важен, и мы счастливы.

— Как теперь оцените шансы России на успех в стыковых матчах?

— Вам будет очень тяжело. Если вы улучшите игру и задумаетесь об атаке, то поедете на чемпионат мира.

Хорватия обыграла Россию со счетом 1:0. Единственный мяч в свои ворота забил Федор Кудряшов.