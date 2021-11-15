Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини рассказал об ожиданиях от матча 10-го тура отборочного этапа к ЧМ-2022 против Северной Ирландии.

«Команда была обеспокоена в матче с Швейцарией. На протяжении получаса мы позволяли делать то, что недопустимо. Нас ждет последний матч, никаких других мыслей быть не может. Если мы проиграем, то нас ждет экзамен в марте. Но мы не хотим откладывать выход на март», — цитирует Манчини TMW.

Матч Северная Ирландия — Италия состоится сегодня, 15 ноября, на стадионе «Уинзор парк». Начало — в 22.45 (мск). В активе итальянской команды 15 очков и первая позиция в таблице, у ирландцев 8 очков и 3 место в группе C.