Ляпорт о Гави: «Он играет так, будто ему 25 лет»

Защитник сборной Испании Эмерик Ляпорт после победы в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Швеции (1:0) поделился мнением об игре 17-летнего полузащитника Гави.

«Он всегда проделывает отличную работу. Он играет так, будто ему 25 лет, чему я очень удивлен, но очень рад видеть его с нами», — приводит слова Ляпорта официальный сайт УЕФА.

Гави дебютировал за сборную Испании 6 октября 2021 года в полуфинале Лиги наций против Италии. Всего на его счету 4 матча за национальную команду, при этом все встречи он начал с первых минут.