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Ляпорт о Гави: «Он играет так, будто ему 25 лет»

05:56
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Защитник сборной Испании Эмерик Ляпорт после победы в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Швеции (1:0) поделился мнением об игре 17-летнего полузащитника Гави.

«Он всегда проделывает отличную работу. Он играет так, будто ему 25 лет, чему я очень удивлен, но очень рад видеть его с нами», — приводит слова Ляпорта официальный сайт УЕФА.

Гави дебютировал за сборную Испании 6 октября 2021 года в полуфинале Лиги наций против Италии. Всего на его счету 4 матча за национальную команду, при этом все встречи он начал с первых минут.

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Сергей Разин все материалы автора
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