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«Пришли с уважением». Стильное фото Карпина с игроками сборной России

13:22
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Сборная России опубликовала в Twitter фото главного тренера Валерия Карпина с игроками национальной команды.

На фото помимо Карпина Вячеслав Караваев, Георгий Джикия, Роман Зобнин, Марио Фернандес, который завершил выступление за сборную, а также Александр Ерохин и Далер Кузяев.

«Пришли с уважением», — говорится в сообщении.

Сборная России в матчах отбора ЧМ-2022 примет Словакию 8 октября, а 11-го на выезде сыграет со Словенией.

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Сергей Разин все материалы автора

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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры