«Пришли с уважением». Стильное фото Карпина с игроками сборной России

Сборная России опубликовала в Twitter фото главного тренера Валерия Карпина с игроками национальной команды.

На фото помимо Карпина Вячеслав Караваев, Георгий Джикия, Роман Зобнин, Марио Фернандес, который завершил выступление за сборную, а также Александр Ерохин и Далер Кузяев.

«Пришли с уважением», — говорится в сообщении.

Сборная России в матчах отбора ЧМ-2022 примет Словакию 8 октября, а 11-го на выезде сыграет со Словенией.