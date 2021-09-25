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8 игроков АПЛ вызваны в сборную Бразилии, Малком и Клаудиньо в заявку не попали

07:33
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Тренерский штаб сборной Бразилии определился с составом команды на матчи отборочного этапа ЧМ-2022.

В заявку попали 8 игроков из АПЛ несмотря на то, что им придется пройти 14-дневный карантин по прибытии в страну и 10-дневный карантин по возвращении в Великобританию.

Игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо в заявку национальной команды не попали.

Вратари: Алиссон («Ливерпуль»), Уэвертон («Палмейрас»), Эдерсон («Манчестер Сити»);

Защитники: Данило, Алекс Сандро (оба — «Ювентус»), Эмерсон («Тоттенхэм»), Гильерме Арана («Атлетико Минейро»), Тиаго Силва («Челси»), Маркиньос («ПСЖ»), Эдер Милитао («Реал»), Лукас Вериссимо («Бенфика»);

Полузащитники: Каземиро («Реал»), Фабинью («Ливерпуль»), Фред («Манчестер Юнайтед»), Эденилсон («Интернасьонал»), Жерсон Сантос («Марсель»), Лукас Пакета («Лион»), Эвертон Рибейро («Фламенго»), Рафинья Диас («Лидс»), Антони («Аякс»), Матеус Кунья («Атлетико»);

Форварды: Неймар («ПСЖ»), Винисиус Жуниор («Реал»), Габриэл Барбоза («Фламенго»), Габриэл Жезус («Манчестер Сити»).

Сборная Бразилии сыграет с Венесуэлой (8 октября) и Уругваем (12 октября).

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Манчестер Сити

Обе забьют - да

31%

1.90

Ф1 (0)

23%

1.90

X2

15%

1.50
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Уфа

П1

33%

1.55

ТБ 2.5

20%

1.83

Ф1 (-1)

18%

1.98
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Рубин

П1

26%

1.90

Обе забьют - да

18%

1.97

ТМ 2.5

16%

1.78

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Сергей Разин все материалы автора

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