8 игроков АПЛ вызваны в сборную Бразилии, Малком и Клаудиньо в заявку не попали
Тренерский штаб сборной Бразилии определился с составом команды на матчи отборочного этапа ЧМ-2022.
В заявку попали 8 игроков из АПЛ несмотря на то, что им придется пройти 14-дневный карантин по прибытии в страну и 10-дневный карантин по возвращении в Великобританию.
Игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо в заявку национальной команды не попали.
Вратари: Алиссон («Ливерпуль»), Уэвертон («Палмейрас»), Эдерсон («Манчестер Сити»);
Защитники: Данило, Алекс Сандро (оба — «Ювентус»), Эмерсон («Тоттенхэм»), Гильерме Арана («Атлетико Минейро»), Тиаго Силва («Челси»), Маркиньос («ПСЖ»), Эдер Милитао («Реал»), Лукас Вериссимо («Бенфика»);
Полузащитники: Каземиро («Реал»), Фабинью («Ливерпуль»), Фред («Манчестер Юнайтед»), Эденилсон («Интернасьонал»), Жерсон Сантос («Марсель»), Лукас Пакета («Лион»), Эвертон Рибейро («Фламенго»), Рафинья Диас («Лидс»), Антони («Аякс»), Матеус Кунья («Атлетико»);
Форварды: Неймар («ПСЖ»), Винисиус Жуниор («Реал»), Габриэл Барбоза («Фламенго»), Габриэл Жезус («Манчестер Сити»).
Сборная Бразилии сыграет с Венесуэлой (8 октября) и Уругваем (12 октября).
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