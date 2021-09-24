Президент ла лиги назвал безумием проведение чемпионата мира раз в два года

Президент ла лиги Хавьер Тебас поделился мнением о предложении проводить чемпионат мира раз в два года.

«Это полное безумие и ошибка. Это во всех смыслах нарушение экосистемы футбола. Большинство футбольных фанатов хотят, чтобы чемпионат мира проводился каждые четыре года. Мировым футболом управляют большие клубы, но мы не должны идти этим путем. Это неправильно», — приводит слова Тебаса «РБК Спорт».

Летом 2021 года Федерацией футбола Саудовской Аравии было выдвинуто предложение о проведении чемпионата мира раз в два года. Его поддержали 166 национальных федераций, 22 были против.