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Президент «Урала»: «Если Карпин попросит перенести тур, то «Урал» пойдет навстречу»

17:44
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Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал идею о переносе нескольких туров чемпионата России для подготовки к стыковым матчам сборной России.

«Если Валерий Карпин попросит перенести 22-й тур, то «Урал» пойдет навстречу. Три дня для подготовки... Это резонно, если тренер попросит и надо будет переносить. Это важнейший матч. Мы все хотим, чтобы наша сборная побеждала, попадала на крупные международные турниры. Для нас очень важен результат, поэтому, как мне кажется, все клубы пойдут навстречу сборной», — приводит слова Иванова «Чемпионат».

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил о необходимости переноса нескольких туров Тинькофф РПЛ для того, чтобы сборная России лучше подготовилась к стыковым матчам отбора на ЧМ-2022.

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/football/news-4514239-ivanov-esli-karpin-poprosit-perenesti-tur-ural-pojdyot-navstrechu-eto-rezonno.html

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Екатерина Савостина все материалы автора
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры