Семин рассказал, как сборной России нужно готовиться к стыковым матчам отбора на ЧМ-2022

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался на тему подготовки сборной России к стыковым матчам отбора на ЧМ-2022.

«Сейчас очень много негатива. Наша сборная из шести последних матчей выиграла пять. По своему составу наша команда уступала Хорватии — каждый из них в индивидуальном мастерстве сильнее наших. Но ничего страшного не произошло, результат был закономерным. Если бы не случайность — все было бы хорошо. И по подготовке, и по игре, все было построено правильно.

Мы должны поддержать нашу национальную сборную, чтобы они хорошо подготовились к стыковым играм. Для этого в обязательном порядке надо сделать все, что попросит Карпин. Сборной России перед стыками нужен особый цикл. Сборная — самое главное. Отсюда и клубам надо ориентироваться. Если сборной нужны будут лишние дни — надо дать столько, сколько им нужно. Перенести один тур или два — это обязательно должны сделать. Раньше этого не делали, хотя мы говорили, когда наши команды играли в Лиге Европы и Лиге чемпионов. Это нужно, чтобы завоевывать очки в европейский рейтинг. Это наша жизненная ситуация — мы должны иметь козыри. А козырь — лучше готовиться к каждому европейскому матчу. Надо обязательно помочь сборной — она молода, она сильно изменилась», — сказал Семин «Чемпионату».