Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев в разговоре с «СЭ» высказался о возможном переносе матчей Тинькофф РПЛ в марте.

«Если РФС попросит нас, конечно, мы согласимся перенести матчи Российской премьер лиги в марте. Мы готовы на все ради нашей сборной. Это команда — лицо нашей страны, что ни сделаешь ради нее», — сказал Аджоев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Ранее известный тренер Юрий Семин в разговоре с чемпионатом заявил, что клубы РПЛ должны пойти навстречу сборной России и сделать все, чтобы помочь подготовиться национальной команде к стыковым матчам отбора на чемпионат мира-2022. В частности, речь пошла о переносе одного или двух туров премьер-диги.