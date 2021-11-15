Аджоев — о возможном переносе матчей РПЛ: «Мы готовы на все ради нашей сборной»
17:43
Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев в разговоре с «СЭ» высказался о возможном переносе матчей Тинькофф РПЛ в марте.
«Если РФС попросит нас, конечно, мы согласимся перенести матчи Российской премьер лиги в марте. Мы готовы на все ради нашей сборной. Это команда — лицо нашей страны, что ни сделаешь ради нее», — сказал Аджоев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.
Ранее известный тренер Юрий Семин в разговоре с чемпионатом заявил, что клубы РПЛ должны пойти навстречу сборной России и сделать все, чтобы помочь подготовиться национальной команде к стыковым матчам отбора на чемпионат мира-2022. В частности, речь пошла о переносе одного или двух туров премьер-диги.
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры
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