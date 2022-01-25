Польша объявит главного тренера 31 января

Президент польского футбольного союза Цезарий Кулеша заявил, что 31 января будет подписан контракт с новым главным тренером национальной команды, сообщил тележурналист, колумнист «СЭ» Илья Казаков в своем Telegram-канале.

Кулеша сказал, что «все кандидаты еще в игре», он «придерживается выбранного плана» и «все идет в правильном направлении».

Ранее сообщалось, что президент польского футбольного союза ведет переговоры с главным тренером «Гурник» из Забже Яном Урбаном. Также сообщалось, что возглавить сборную Польши согласился Андрей Шевченко.

24 марта Польша сыграет с командой России в полуфинальном стыковом матче за выход на чемпионат мира 2022 года.