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Сегодня, 14:16

Польша объявит главного тренера 31 января

Польша объявит главного тренера национальной команды 31 января
Карен Саркисян
Корреспондент

Президент польского футбольного союза Цезарий Кулеша заявил, что 31 января будет подписан контракт с новым главным тренером национальной команды, сообщил тележурналист, колумнист «СЭ» Илья Казаков в своем Telegram-канале.

Кулеша сказал, что «все кандидаты еще в игре», он «придерживается выбранного плана» и «все идет в правильном направлении».

Ранее сообщалось, что президент польского футбольного союза ведет переговоры с главным тренером «Гурник» из Забже Яном Урбаном. Также сообщалось, что возглавить сборную Польши согласился Андрей Шевченко.

24 марта Польша сыграет с командой России в полуфинальном стыковом матче за выход на чемпионат мира 2022 года.

Источник: https://t.me/kazakovIlya1/1513
Андрей Шевченко
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Чемпионат мира по футболу
Сборная Польши по футболу
Сборная России по футболу
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