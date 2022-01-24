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Сегодня, 22:30

Шевченко не будет уволен в случае поражения сборной Польши от России

Евгений Петров
Корреспондент
Андрей Шевченко.
Фото Twitter

Андрей Шевченко не будет уволен с поста главного тренера сборной Польши в случае поражения в стыковом матче за выход на ЧМ-2022 против сборной России, сообщает Meta-ratings.com.ua.

Назначение украинского специалиста пока официально не подтверждено. Ранее сообщалось, что он является главным кандидатом на эту должность. Позднее также упоминался Ян Урбан, тренер «Гурника» из Забже.

Если Шевченко все же будет назначен, то, по данным источника, даже в случае поражения от России он продолжит работать с национальной командой и будет руководить ей в матчах Лиги наций. Польскую сборную в группе А4 ждут матчи против команд Нидерландов, Бельгии и Уэльса. Старт турнира — в июне 2022 года.

Так же, по имеющейся информации, польская сторона приняла финансовые условия по зарплате не только Андрея Шевченко, но и его помощника Мауро Тассотти. Глава Польского футбольного союза. Цезарий Кулеша хочет видеть в тренерском штабе «Кадры» Ежи Дудека и Лукаша Пищека. При этом Пищек, по предварительной информации, был готов только в случае назначения главным тренером Адама Навалки.

Источник: https://meta-ratings.com.ua/news/v-sluchae-neudachi-v-matche-s-rossiey-shevchenko-ne-pokinet-sbornuyu-polshi-1179952/
Андрей Шевченко
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