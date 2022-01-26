Инфантино — о ЧМ раз в два года: «Мы должны дать африканцам надежду на то, что им не придется пересекать Средиземное море ради лучшей жизни»
Инфантино рассказал о преимуществах проведения ЧМ раз в два года
Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что проведение чемпионата мира раз в два года поможет справиться с проблемой наплыва беженцев в Европу.
«Мы должны дать африканцам надежду на то, что им не придется пересекать Средиземное море ради лучшей жизни, — приводит слова Инфантино DW Sports. — Мы должны дать им возможности и чувство собственного достоинства».
Напомним, что против идеи проведения чемпионата мира раз в два года выступили УЕФА, Конфедерация футбола Южной Америки, АПЛ и другие организации.
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