Инфантино рассказал о преимуществах проведения ЧМ раз в два года

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что проведение чемпионата мира раз в два года поможет справиться с проблемой наплыва беженцев в Европу.

«Мы должны дать африканцам надежду на то, что им не придется пересекать Средиземное море ради лучшей жизни, — приводит слова Инфантино DW Sports. — Мы должны дать им возможности и чувство собственного достоинства».

Напомним, что против идеи проведения чемпионата мира раз в два года выступили УЕФА, Конфедерация футбола Южной Америки, АПЛ и другие организации.