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Сегодня, 17:10

Инфантино — о ЧМ раз в два года: «Мы должны дать африканцам надежду на то, что им не придется пересекать Средиземное море ради лучшей жизни»

Инфантино рассказал о преимуществах проведения ЧМ раз в два года
Карен Саркисян
Корреспондент

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что проведение чемпионата мира раз в два года поможет справиться с проблемой наплыва беженцев в Европу.

«Мы должны дать африканцам надежду на то, что им не придется пересекать Средиземное море ради лучшей жизни, — приводит слова Инфантино DW Sports. — Мы должны дать им возможности и чувство собственного достоинства».

Напомним, что против идеи проведения чемпионата мира раз в два года выступили УЕФА, Конфедерация футбола Южной Америки, АПЛ и другие организации.

Источник: https://twitter.com/dw_sports/status/1486305261061033984
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