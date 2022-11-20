Президент ФИФА Инфантино назвал лицемерной заботу европейцев о правах человека в Катаре

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино назвал лицемерной заботу европейцев о правах человека на чемпионате мира-2022 в Катаре.

«Мы в Европе закрываем границы для рабочих из этих стран. Если бы Европа действительно заботилась о судьбе этих людей, то могла бы поступить так же, как Катар, дав им работу, подарив им какую-то надежду на будущее. Давать вместо этого моральные уроки — просто лицемерие», — приводит слова Инфантино AP.

Также он заявил, что за то, что делали европейцы в течение трех тысяч лет по всему миру, они должны извиняться в течение следующих трех тысяч лет.

«Я европеец. За то, что мы делали в течение трех тысяч лет по всему миру, мы должны извиняться в течение следующих трех тысяч лет, прежде чем давать моральные уроки людям», — отметил Инфантино.

Ранее некоторые специалисты критиковали решение отдать Катару право на проведение чемпионата мира по футболу 2022 года. Это связано с тем, что в стране, по их мнению, нарушаются принципы демократии, права человека и условия труда рабочих-мигрантов.

Чемпионат мира стратует 20 ноября и завершится 18 декабря. В финальной стадии турнира примут участие 32 команды.

Матч открытия ЧМ-2022 Катар — Эквадор состоится в воскресенье, 20 ноября, и начнется в 19.00 по московскому времени.