Лукаку пропустит первые два матча сборной Бельгии на чемпионате мира-2022

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку пропустит первые два матча на чемпионате мира-2022 в Катаре, сообщает RMC Sport.

По сообщению издания, форвард еще продолжает восстанавливаться после травмы подколенного сухожилия. В тренерском штабе сборной надеются, что Лукаку сможет восстановиться к матчу против сборной Хорватии, который пройдет 1 декабря.

В текущем сезоне 29-летний бельгиец сыграл 5 матчей за «Интер» во всех турнирах, забил два гола и отдал одну голевую передачу.

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Бельгии сыграет в группе с Канадой, Марокко и Хорватией. В своем первом матче турнира бельгийцы сыграют с канадцами 23 ноября (22.00 мск).