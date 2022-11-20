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Дешам никого не вызовет в сборную Франции на замену травмированному Бензема

Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам сообщил, что не вызовет в национальную команду игрока на замену травмированному форварду Кариму Бензема.

«Бензема будет заменен? Нет. Почему? Потому что я так решил. Команде хватит 25 игроков. Унас 8 игроков атаки», — приводит слова Дешама Telefoot.

У 34-летнего Бензема диагностирована травма четырехглавой мышцы левого бедра, которая не позволит футболисту принять участие в ЧМ-2022. Французу понадобится три недели для восстановления.

Сборная Франции в группе D сыграет против сборной Австралии (22 ноября), Дании (26 ноября) и Туниса (30 ноября).

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Источник: Telefoot

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⚽ Футбол. ЧМ
Катар
Эквадор

Обе забьют - да

24%

2.26

П1

18%

3.70

П2

16%

2.30
⚽ Футбол. ЧМ
Сенегал
Нидерланды

ТБ 2.5

30%

2.20

ИТБ2 (1.5)

26%

1.83

Ф2(-1)

23%

1.98
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Иран

ИТБ1 (1.5)

28%

1.70

Ф2(1.5)

23%

1.74

Обе забьют - да

17%

3.00
Дидье Дешам
Карим Бензема
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Франции по футболу
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