Дешам никого не вызовет в сборную Франции на замену травмированному Бензема

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам сообщил, что не вызовет в национальную команду игрока на замену травмированному форварду Кариму Бензема.

«Бензема будет заменен? Нет. Почему? Потому что я так решил. Команде хватит 25 игроков. Унас 8 игроков атаки», — приводит слова Дешама Telefoot.

У 34-летнего Бензема диагностирована травма четырехглавой мышцы левого бедра, которая не позволит футболисту принять участие в ЧМ-2022. Французу понадобится три недели для восстановления.

Сборная Франции в группе D сыграет против сборной Австралии (22 ноября), Дании (26 ноября) и Туниса (30 ноября).