РФС сегодня подает иск в CAS на УЕФА и ФИФА. Союз будет до последнего бороться за право сыграть в стыках

РФС подаст иск в CAS на УЕФА и ФИФА и будет бороться за участие сборной России в стыках на ЧМ-2022

По информации «СЭ», Российский футбольный союз (РФС) сегодня, 3 марта, подает иск в CAS на УЕФА и ФИФА за решение об отстранении всех сборных и клубов от международных турниров.

В иске РФС настаивает на ускоренное рассмотрение дела, так как уже в марте была запланирована игра юношеской женской сборной в отборе к Евро, а также матч «Спартака» в Лиге Европы.

В своем иске РФС обращает внимание на то, что решение УЕФА и ФИФА вынесено без любого правового основания.

28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия во всех международных соревнованиях.