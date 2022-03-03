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Сегодня, 15:16

РФС сегодня подает иск в CAS на УЕФА и ФИФА. Союз будет до последнего бороться за право сыграть в стыках

РФС подаст иск в CAS на УЕФА и ФИФА и будет бороться за участие сборной России в стыках на ЧМ-2022
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Футболисты сборной России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

По информации «СЭ», Российский футбольный союз (РФС) сегодня, 3 марта, подает иск в CAS на УЕФА и ФИФА за решение об отстранении всех сборных и клубов от международных турниров.

В иске РФС настаивает на ускоренное рассмотрение дела, так как уже в марте была запланирована игра юношеской женской сборной в отборе к Евро, а также матч «Спартака» в Лиге Европы.

В своем иске РФС обращает внимание на то, что решение УЕФА и ФИФА вынесено без любого правового основания.

28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия во всех международных соревнованиях.

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Сборная России по футболу
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