Ковтун: «Если не пройдем на чемпионат мира, нашей сборной негде будет развиваться»
Бывший игрок сборной России Юрий Ковтун поделился впечатлениями от игры национальной команды под руководством Валерия Карпина.
«У каждого тренера есть свой план построения игры, структуры. С первого матча начались серьезные перестроения. В каждой игре прослеживается улучшение, становится меньше ошибок. Сейчас в сборной выбрано другое направление в плане атакующих действий, игры в целом, прибавили в агрессивности.
Сейчас идет быстрое перестроение игры, происходят структурные изменения. Набор очков безусловно важен. Попадание на чемпионат мира покажет, что нам надо улучшать. Если же не пройдем в финальную часть турнира, негде будет развиваться нашей сборной. Хочется постепенно двигаться вперед, улучшать игру. Ребята сейчас должны доказывать свою состоятельность», — приводит слова Ковтуна «РБ Спорт».
Россия с 16 очками занимает второе место в группе H, столько же очков у Хорватии. В следующем матче национальная команда встретится со Словенией.
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Дополнительная информация:
https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-kovtun-esli-ne-popadem-na-chempionat-mira-nashej-sbornoj-negde-budet-razvivat-sya/
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