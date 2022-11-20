Посол Катара в России надеется, что его сборная выйдет в плей-офф домашнего чемпионата мира по футболу
Посол Катара в РФ Ахмед бен Насер бен Джасим аль-Тани прокомментировал поражение катарцев в матче открытия ЧМ-2022 против Эквадора (0:2).
«Мы надеемся на выход в плей-офф. Но вы знаете, что это будет непросто. Хотелось бы, чтобы сборная Катара была лучше в следующем матче», — приводит ТАСС слова посла Катара в РФ.
Также он прокомментировал церемонию открытия турнира, которая состоялась перед матчем.
«Да, церемония была идеальной. Я думаю, что это одна из лучших церемоний открытия чемпионата мира. Мы готовились, все было прекрасно. Я очень счастлив увидеть это сегодня», — добавил Ахмед бен Насер бен Джасим аль-Тани.
Во втором туре групповой стадии ЧМ-2022 сборная Катара сыграет против Сенегала 25 ноября.
Источник: https://tass.ru/sport/16381197
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