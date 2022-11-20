Посол Катара в России надеется, что его сборная выйдет в плей-офф домашнего чемпионата мира по футболу

Посол Катара в РФ Ахмед бен Насер бен Джасим аль-Тани прокомментировал поражение катарцев в матче открытия ЧМ-2022 против Эквадора (0:2).

«Мы надеемся на выход в плей-офф. Но вы знаете, что это будет непросто. Хотелось бы, чтобы сборная Катара была лучше в следующем матче», — приводит ТАСС слова посла Катара в РФ.

Также он прокомментировал церемонию открытия турнира, которая состоялась перед матчем.

«Да, церемония была идеальной. Я думаю, что это одна из лучших церемоний открытия чемпионата мира. Мы готовились, все было прекрасно. Я очень счастлив увидеть это сегодня», — добавил Ахмед бен Насер бен Джасим аль-Тани.

Во втором туре групповой стадии ЧМ-2022 сборная Катара сыграет против Сенегала 25 ноября.