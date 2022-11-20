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Сегодня, 22:10

Посол Катара в России надеется, что его сборная выйдет в плей-офф домашнего чемпионата мира по футболу

Иван Торопцев
Корреспондент
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Посол Катара в РФ Ахмед бен Насер бен Джасим аль-Тани прокомментировал поражение катарцев в матче открытия ЧМ-2022 против Эквадора (0:2).

«Мы надеемся на выход в плей-офф. Но вы знаете, что это будет непросто. Хотелось бы, чтобы сборная Катара была лучше в следующем матче», — приводит ТАСС слова посла Катара в РФ.

Также он прокомментировал церемонию открытия турнира, которая состоялась перед матчем.

«Да, церемония была идеальной. Я думаю, что это одна из лучших церемоний открытия чемпионата мира. Мы готовились, все было прекрасно. Я очень счастлив увидеть это сегодня», — добавил Ахмед бен Насер бен Джасим аль-Тани.

Во втором туре групповой стадии ЧМ-2022 сборная Катара сыграет против Сенегала 25 ноября.

Источник: https://tass.ru/sport/16381197

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ
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Нидерланды

ТБ 2.5

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2.20

ИТБ2 (1.5)

26%

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23%

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⚽ Футбол. ЧМ
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Иран

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28%

1.70

Ф2(1.5)

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1.74

Обе забьют - да

17%

3.00
⚽ Футбол. ЧМ
Катар 0
Эквадор 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

2.26

П1

18%

3.70

П2

16%

2.30
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Сборная Катара по футболу
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