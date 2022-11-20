Главный тренер сборной Эквадора: «Некоторые сомневались в Валенсии, но я всегда знал, что могу положиться на него»

Главный тренер сборной Эквадора Густаво Альфаро поделился эмоциями после победы над Катаром (2:0) в матче открытия чемпионата мира-2022.

«Стоит отдать должное футболистам за их трудолюбие, упорство и самоотверженность.

В самом начале матча был отменен наш гол, что могло стать ударом для команды. Но мы не остановились и проявили характер.

Это был самый важный матч. Он должен придать импульс нашему выступлению на всем турнире.

Валенсия — наш лидер. Он прошел через непростые времена, некоторые в нем сомневались, но я всегда знал, что могу положиться на него в самый ответственный момент», — приводит слова тренера La Tercera.

В следующем матче эквадорцы 25 ноября сыграют со сборной Нидерландов, а команда Катара в этот же день примет сенегальцев.