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Сегодня, 07:22

Бразилия забрала себе два важных рекорда чемпионатов мира

Кирилл Бурдаков
Статистик
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Игроки сборной Бразилии.
Фото Reuters

Разгромив в матче 1/8 финала Корею (4:1), сборная Бразилии вышла на первое место в истории турнира по числу проведенных матчей и забитых голов.

Перед игрой с азиатами пентакампеоны делили лидерство по обоим показателям со сборной Германии, которая уже покинула Катар. До ЧМ-2028 никому не удастся подвинуть бразильцев с первого места, а вот в тройку по набранным очкам может подняться Аргентина, уже опередившая пропускающую турнир Италию по матчам и победам.

Команды, которые провели на чемпионатах мира 50 и более матчей

Команда

Участия

И

В

Н

П

М

О

Бразилия

22

113

76

18

19

236-107

246

ФРГ/Германия

20

112

68

21

23

232-130

225

Италия

18

83

45

21

17

128-77

156

Аргентина

18

85

46

15

24

144-96

153

Франция

16

70

37

13

20

129-81

124

Англия

16

73

32

22

19

103-66

118

Испания

16

66

31

16

19

108-75

109

Нидерланды

11

54

30

13

11

94-50

103

Уругвай

14

59

25

13

21

89-76

88

Бельгия

14

51

21

10

20

69-74

73

Швеция

12

51

19

13

19

80-73

70

Мексика

17

60

17

15

28

62-101

66

В матче с корейцами Бразилия повторила свой рекорд 68-летней давности по голам в первом тайме. В 1954 году ворота сборной Мексики поразили Пинга (дважды), Балтазар и Диди, в 2022-м Корею огорчили Винисиус Жуниор, Неймар, Ришарлисон и Лукас Пакета. В XXI веке больше трех мячей за 45 минут забивали немцы (дважды) и англичане, а рекорд первых таймов удерживает сборная Югославии, которая в 1974 году еще до перерыва отправила в ворота Заира шесть безответных мячей.

Команды, забивавшие более трех голов в первом тайме матча чемпионата мира

Дата

Стадия

Команда

Матч (1-й тайм)

Голы

21.07.1930

Гр.турнир

Уругвай

Румыния — 4:0 (4:0)

Дорадо, Скароне, Ансельмо, Сеа

05.06.1938

1/8 финала

Венгрия

Гол.Ост-Индия — 6:0 (4:0)

Кохут, Тольди, Шароши, Женгеллер

12.06.1938

1/4 финала

Швеция

Куба — 8:0 (4:0)

Веттерстрем-3. Келлер

02.07.1950

Гр.турнир

Уругвай

Боливия — 8:0 (4:0)

Мигес-2, Видаль, Скьяффино

16.06.1954

Гр.турнир

Бразилия

Мексика — 5:0 (4:0)

Пинга-2, Балтазар, Диди

17.06.1954

Гр.турнир

Венгрия

Корея — 9:0 (4:0)

Кочиш-2, Пушкаш, Лантош

19.06.1954

Гр.турнир

Австрия

Чехословакия — 5:0 (4:0)

Пробст-3, Стояспал

20.06.1954

Гр.турнир

Турция

Корея — 7:0 (4:0)

Мамат Суат-2, Лефтер, Бурхан Саргын

26.06.1954

1/4 финала

Австрия

Швейцария — 7:5 (5:4)

Вагнер-2, А.Кернер-2, Оцвирк

26.06.1954

1/4 финала

Швейцария

Австрия — 5:7 (4:5)

Балламан-2, Хюги-2

03.06.1962

Гр.турнир

Венгрия

Болгария — 6:1 (4:0)

Альберт-2, Тихи, Шоймоши

18.06.1974

Гр.турнир

Югославия

Заир — 9:0 (6:0)

Баевич-2, Джаич, Шуряк, Каталински, Богичевич

19.06.1974

Гр.турнир

Польша

Гаити — 7:0 (5:0)

Шармах-2, Лято, Дейна, Горгонь

06.06.1978

Гр.турнир

ФРГ

Мексика — 6:0 (4:0)

Д.Мюллер, Х.Мюллер, Румменигге, Флоэ

16.07.1994

За 3-е место

Швеция

Болгария — 4:0 (4:0)

Брулин, Мильд, Ларссон К.Андерссон

01.06.2002

Гр.турнир

Германия

Сауд.Аравия — 8:0 (4:0)

Клозе-2, Баллак, Янкер

08.07.2014

1/2 финала

Германия

Бразилия — 7:1 (5:0)

Кроос-2. Мюллер, Клозе, Хедира

24.06.2018

Гр.турнир

Англия

Панама — 6:1 (4:0)

Стоунс-2, Кейн-2

05.12.2022

1/8 финала

Бразилия

Корея — 4:1 (4:0)

Винисиус Жуниор, Неймар, Ришарлисон, Лукас Пакета

Южноамериканцы продолжили удачную серию в противостоянии с азиатскими командами на чемпионатах мира. Любопытно, что Китай, Япония и Корея получили от бразильцев по четыре безответных мяча, тогда как сборная КНДР ограничилась только двумя.

Матчи сборной Бразилии против азиатов на чемпионатах мира

Дата

Город

Стадия

Матч

Голы

08.06.2002

Согвипхо

Гр.турнир

Китай — 4:0

Роберто Карлос, Ривалдо, Роналдиньо, Роналдо

22.06.2006

Дортмунд

Гр.турнир

Япония — 4:1

Роналдо, Жуниньо Пернамбукано, Жилберто

15.06.2010

Йоханнесбург

Гр.турнир

КНДР — 2:1

Майкон, Элано

05.12.2022

Доха

1/8 финала

Корея — 4:1

Винисиус Жуниор, Неймар, Ришарлисон, Лукас Пакета

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. ЧМ
Марокко
Испания

Обе забьют - да

25%

2.30

ИТБ1 (0.5)

22%

1.86

П2

18%

1.59
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Швейцария

П1

30%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.71

Обе забьют - да

21%

1.73
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия 4
Корея 1
Матч завершен

Ф1(-1.5)

28%

1.81

ТБ 2.5

26%

1.77

Обе забьют - да

16%

2.43
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Бразилии по футболу
1
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