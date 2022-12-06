Бразилия забрала себе два важных рекорда чемпионатов мира
Разгромив в матче 1/8 финала Корею (4:1), сборная Бразилии вышла на первое место в истории турнира по числу проведенных матчей и забитых голов.
Перед игрой с азиатами пентакампеоны делили лидерство по обоим показателям со сборной Германии, которая уже покинула Катар. До ЧМ-2028 никому не удастся подвинуть бразильцев с первого места, а вот в тройку по набранным очкам может подняться Аргентина, уже опередившая пропускающую турнир Италию по матчам и победам.
Команды, которые провели на чемпионатах мира 50 и более матчей
|
Команда
|
Участия
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
Бразилия
|
22
|
113
|
76
|
18
|
19
|
236-107
|
246
|
ФРГ/Германия
|
20
|
112
|
68
|
21
|
23
|
232-130
|
225
|
Италия
|
18
|
83
|
45
|
21
|
17
|
128-77
|
156
|
Аргентина
|
18
|
85
|
46
|
15
|
24
|
144-96
|
153
|
Франция
|
16
|
70
|
37
|
13
|
20
|
129-81
|
124
|
Англия
|
16
|
73
|
32
|
22
|
19
|
103-66
|
118
|
Испания
|
16
|
66
|
31
|
16
|
19
|
108-75
|
109
|
Нидерланды
|
11
|
54
|
30
|
13
|
11
|
94-50
|
103
|
Уругвай
|
14
|
59
|
25
|
13
|
21
|
89-76
|
88
|
Бельгия
|
14
|
51
|
21
|
10
|
20
|
69-74
|
73
|
Швеция
|
12
|
51
|
19
|
13
|
19
|
80-73
|
70
|
Мексика
|
17
|
60
|
17
|
15
|
28
|
62-101
|
66
В матче с корейцами Бразилия повторила свой рекорд 68-летней давности по голам в первом тайме. В 1954 году ворота сборной Мексики поразили Пинга (дважды), Балтазар и Диди, в 2022-м Корею огорчили Винисиус Жуниор, Неймар, Ришарлисон и Лукас Пакета. В XXI веке больше трех мячей за 45 минут забивали немцы (дважды) и англичане, а рекорд первых таймов удерживает сборная Югославии, которая в 1974 году еще до перерыва отправила в ворота Заира шесть безответных мячей.
Команды, забивавшие более трех голов в первом тайме матча чемпионата мира
|
Дата
|
Стадия
|
Команда
|
Матч (1-й тайм)
|
Голы
|
21.07.1930
|
Гр.турнир
|
Уругвай
|
Румыния — 4:0 (4:0)
|
Дорадо, Скароне, Ансельмо, Сеа
|
05.06.1938
|
1/8 финала
|
Венгрия
|
Гол.Ост-Индия — 6:0 (4:0)
|
Кохут, Тольди, Шароши, Женгеллер
|
12.06.1938
|
1/4 финала
|
Швеция
|
Куба — 8:0 (4:0)
|
Веттерстрем-3. Келлер
|
02.07.1950
|
Гр.турнир
|
Уругвай
|
Боливия — 8:0 (4:0)
|
Мигес-2, Видаль, Скьяффино
|
16.06.1954
|
Гр.турнир
|
Бразилия
|
Мексика — 5:0 (4:0)
|
Пинга-2, Балтазар, Диди
|
17.06.1954
|
Гр.турнир
|
Венгрия
|
Корея — 9:0 (4:0)
|
Кочиш-2, Пушкаш, Лантош
|
19.06.1954
|
Гр.турнир
|
Австрия
|
Чехословакия — 5:0 (4:0)
|
Пробст-3, Стояспал
|
20.06.1954
|
Гр.турнир
|
Турция
|
Корея — 7:0 (4:0)
|
Мамат Суат-2, Лефтер, Бурхан Саргын
|
26.06.1954
|
1/4 финала
|
Австрия
|
Швейцария — 7:5 (5:4)
|
Вагнер-2, А.Кернер-2, Оцвирк
|
26.06.1954
|
1/4 финала
|
Швейцария
|
Австрия — 5:7 (4:5)
|
Балламан-2, Хюги-2
|
03.06.1962
|
Гр.турнир
|
Венгрия
|
Болгария — 6:1 (4:0)
|
Альберт-2, Тихи, Шоймоши
|
18.06.1974
|
Гр.турнир
|
Югославия
|
Заир — 9:0 (6:0)
|
Баевич-2, Джаич, Шуряк, Каталински, Богичевич
|
19.06.1974
|
Гр.турнир
|
Польша
|
Гаити — 7:0 (5:0)
|
Шармах-2, Лято, Дейна, Горгонь
|
06.06.1978
|
Гр.турнир
|
ФРГ
|
Мексика — 6:0 (4:0)
|
Д.Мюллер, Х.Мюллер, Румменигге, Флоэ
|
16.07.1994
|
За 3-е место
|
Швеция
|
Болгария — 4:0 (4:0)
|
Брулин, Мильд, Ларссон К.Андерссон
|
01.06.2002
|
Гр.турнир
|
Германия
|
Сауд.Аравия — 8:0 (4:0)
|
Клозе-2, Баллак, Янкер
|
08.07.2014
|
1/2 финала
|
Германия
|
Бразилия — 7:1 (5:0)
|
Кроос-2. Мюллер, Клозе, Хедира
|
24.06.2018
|
Гр.турнир
|
Англия
|
Панама — 6:1 (4:0)
|
Стоунс-2, Кейн-2
|
05.12.2022
|
1/8 финала
|
Бразилия
|
Корея — 4:1 (4:0)
|
Винисиус Жуниор, Неймар, Ришарлисон, Лукас Пакета
Южноамериканцы продолжили удачную серию в противостоянии с азиатскими командами на чемпионатах мира. Любопытно, что Китай, Япония и Корея получили от бразильцев по четыре безответных мяча, тогда как сборная КНДР ограничилась только двумя.
Матчи сборной Бразилии против азиатов на чемпионатах мира
|
Дата
|
Город
|
Стадия
|
Матч
|
Голы
|
08.06.2002
|
Согвипхо
|
Гр.турнир
|
Китай — 4:0
|
Роберто Карлос, Ривалдо, Роналдиньо, Роналдо
|
22.06.2006
|
Дортмунд
|
Гр.турнир
|
Япония — 4:1
|
Роналдо, Жуниньо Пернамбукано, Жилберто
|
15.06.2010
|
Йоханнесбург
|
Гр.турнир
|
КНДР — 2:1
|
Майкон, Элано
|
05.12.2022
|
Доха
|
1/8 финала
|
Корея — 4:1
|
Винисиус Жуниор, Неймар, Ришарлисон, Лукас Пакета