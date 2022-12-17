Ковачич: «Молодым игрокам есть чему поучиться у Луки Модрича»

Полузащитник сборной Хорватии Матео Ковачич оценил выступление команды на ЧМ-2022.

«Это феноменальное чувство. Мы хотели сыграть завтра, но не получилось.

Сегодня у нас был свой финал, нет ничего лучше, чем добиться успеха для Хорватии.

Я наблюдал за игрой и поведением Луки Модрича на протяжении всего турнира. Молодым игрокам есть чему поучиться у Луки. Я надеюсь, что молодые игроки продолжат развитие, которое они начали, потому что у них есть великолепные задатки», — сказал Ковачич Index.hr.

Сборная Хорватии во второй раз подряд стала призером чемпионата мира, на турнире 2018 года в России подопечные Златко Далича дошли до финала, в котором проиграли команде Франции (2:4).