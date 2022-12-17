Хабиб Нурмагомедов поддержал сборную Марокко после поражения в матче за бронзу ЧМ-2022
Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на результат матча за 3-е место на ЧМ-2022 в Катаре.
Футболисты сборной Хорватии одержали победу над командой Марокко в матче за третье место со счетом 2:1.
«Спасибо, Марокко», — написал Хабиб в социальных сетях.
Марокканцы стали первой африканской сборной за всю историю чемпионатов мира, которой удалось дойти до полуфинала турнира. Ранее лучшим результатом команд с этого материка был четвертьфинал.
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