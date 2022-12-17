Тарханов: «Матчи за 3-е место на чемпионатах мира точно нужны»

Известный российский тренер Александр Тарханов поделился мнением после победы сборной Хорватии над командой Марокко (2:1) в матче за 3-е место на ЧМ-2022.

«Это был отличный матч, команды показали просто фантастический футбол. Такой матч смотреть одно загляденье. Матчи за третье место точно нужны, не думал, что команды будут так играть. Все вышли в боевых составах, обе сборные хотели завоевать бронзу. Лично я получил удовольствие от этой игры. Марокканцы — просто молоды! Это команда сенсация, они прыгнули выше головы. Сейчас в футбол умеют играть все», — сказал Тарханов «РБ Спорт».

Сборная Хорватии завоевывает медали на втором чемпионате мира подряд. На ЧМ-2018 команда уступила в финале сборной Франции (2:4) и стала серебряным призером.