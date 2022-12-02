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Мюллер — о победе над Коста-Рикой: «Если это моя последняя игра за Германию, то я получил удовольствие»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник сборной Германии Томас Мюллер не исключил, что провел последний матч за национальную команду.

1 декабря в третьем туре групповой стадии ЧМ-2022 Германия обыграла Коста-Рику (4:2).

«Если это была моя последняя игра, то я получил огромное удовольствие. Мы пережили невероятные моменты вместе. В каждом матче я старался оставить на поле свое сердце. И делал это с любовью», — приводит слова Мюллера Bayern & Germany.

Германия заняла третье место в группе Е и покинула ЧМ-2022. 33-летний полузащитник сыграл все три матча группового турнира и не отметился результативными действиями.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Источник: Bayern & Germany
Томас Мюллер
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Германии по футболу
Сборная Коста-Рики по футболу
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