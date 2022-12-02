Мюллер — о победе над Коста-Рикой: «Если это моя последняя игра за Германию, то я получил удовольствие»

Полузащитник сборной Германии Томас Мюллер не исключил, что провел последний матч за национальную команду.

1 декабря в третьем туре групповой стадии ЧМ-2022 Германия обыграла Коста-Рику (4:2).

«Если это была моя последняя игра, то я получил огромное удовольствие. Мы пережили невероятные моменты вместе. В каждом матче я старался оставить на поле свое сердце. И делал это с любовью», — приводит слова Мюллера Bayern & Germany.

Германия заняла третье место в группе Е и покинула ЧМ-2022. 33-летний полузащитник сыграл все три матча группового турнира и не отметился результативными действиями.