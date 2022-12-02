Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 00:34

Куртуа — о вылете Бельгии с ЧМ-2022: «Мы не «золотое поколение»

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа прокомментировал ничью с Хорватией (0:0) в третьем туре групповой стадии ЧМ-2022. Бельгийцы не вышли в плей-офф турнира в Катаре.

«Мы не «золотое поколение», но мы поколение с большим количеством талантов и великих игроков. Мы показали в России, что можем играть хорошо. Но на последнем Евро и на этом чемпионате мира мы были сами не свои. Это немного обидно. Посмотрим, кто уйдет, а кто останется.

Это не то, чего мы хотели. Но мы с самого начала знали, что нам предстоит встретиться с тремя сложными соперниками. Мы сделали все возможное для победы, но... Это футбол", — приводит слова Куртуа RMC Sport.

Бельгия в трех турах групповой стадии ЧМ-2022 набрала 4 очка и заняла третье место. Бельгийцы впервые в 21-м веке не смогли выйти из группы на крупных чемпионатах (мира и Европы).

Источник: RMC Sport
Тибо Куртуа
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Бельгии по футболу
Сборная Хорватии по футболу
2
1
Читайте также
Не умеет завязывать шнурки, влюбил в себя дочь короля. 18-летний Гави сводит Испанию с ума
Большунов выиграл первую гонку в сезоне. У биатлонистов снова переносы
Сборная Японии вышла в плей-офф ЧМ-2022 после победы над Испанией
В офисе Зеленского назвали число потерь в рядах украинских боевиков
Кулеба заявил о получении посольствами Украины в двух странах писем с угрозами
Как развивают науку в Египте
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Быстров — о женщинах-арбитрах на ЧМ-2022: «Девчонки, давайте, может, лучше на женский чемпионат мира»

Мюллер — о победе над Коста-Рикой: «Если это моя последняя игра за Германию, то я получил удовольствие»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости