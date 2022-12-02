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Япония — Испания: видеообзор матча ЧМ-2022

Евгений Козинов
Корреспондент
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1 декабря. Япония — Испания — 2:1.
Фото Global Look Press

Сборная Японии переиграла Испанию (2:1) в матче третьего тура группового турнира чемпионата мира-2022. Встреча проходила на стадионе «Халифа».

Испанский форвард Альваро Мората на 11-й минуте открыл счет. Это был единственный мяч в первом тайме. После перерыва японец Рицу Доан сравнял счет на 48-й минуте, а через 3 минуты полузащитник Ао Танака забил второй гол японцев.

Видеообзор матча ЧМ-2022 Япония — Испания

Сборная Японии набрала 6 очков и с первого места вышла в плей-офф чемпионата мира. Испания, набрала 4 очка, и стала второй.

В 1/8 финала Япония сыграет с Хорватией 5 декабря, а Испания встретится с Марокко на день позже.

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