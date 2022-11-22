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Сегодня, 20:06

Йоаким Меле — о ничьей с Тунисом: «В некоторых моментах могли сыграть лучше, быть быстрее»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Полузащитник сборной Дании Йоаким Меле прокомментировал ничью с Тунисом (0:0) в матче группы D чемпионата мира-2022.

— Были ли вы удивлены тем, как играла сборная Туниса сегодня?

— Не знаю, было ли мы ими удивлены. Мы же изучали их перед игрой, поэтому знали, к чему готовиться.

— Что пошло не так сегодня?

— Да не так много, но в некоторых моментах мы могли сыграть лучше, быть быстрее, мудрее. Но это первая игра группового этапа, мы немного нервничали. Уверен, что от игры к игре мы будем придавливать.

— Была ли надежда, что на последних минутах арбитр покажет пенальти?

— Я думал, что там все-таки был пенальти, но вроде перед этим кто-то из наших сыграл рукой в мяч, поэтому пенальти и не дали. Но я не видел тот эпизод целиком.

— Как оцените организацию ЧМ? Всем ли довольна сборная Дании?

— Да, нам все нравится. Организаторы делают все для нас, а мы это очень ценим, — сказал Меле.

Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Дании по футболу
Сборная Туниса по футболу
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