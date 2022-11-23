Рабьо — первый с 1998 года игрок сборной Франции с голом и передачей в дебютном матче на ЧМ

Полузащитник сборной Франции и «Ювентуса» Адриен Рабьо стал первым с 1998 года игроком национальной команды с голом и результативной передачей в дебютном матче на чемпионате мира.

Хавбек отличился в матче группового турнира ЧМ-2022 против сборной Австралии (4:1).

Ранее голом и передачей в дебюте отличался Кристоф Дюгарри в матче против ЮАР (3:0) на ЧМ-1998.

В следующем матче на ЧМ-2022 Франция сыграет против Дании 26 ноября.