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Сегодня, 08:52

Тчуамени заявил, что главная цель сборной Франции — выход в 1/8 финала ЧМ-2022

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник сборной Франции Орельен Тчуамени поделился комментарием после победы над Австралией на ЧМ-2022 (4:1).

«Мы хорошо отреагировали на пропущенный мяч, смогли показать свои качества. Мы продолжили улучшать нашу игру ко второму тайму. Наша главная цель — выйти в 1/8 финала. Мы выиграли первую битву, надо продолжать. Я сказал рефери, что получил несколько ударов, он извинился после игры», — приводит слова Тчуамени RMC Sport.

Сборная Франции лидирует в группе D по итогам игрового дня (3 очка), Дания — вторая (1 очко), Тунис — третий (1 очко), Австралия — четвертая (0 очков).

Французская команда проведет следующий матч 26 ноября против Дании (19.00 мск), а австралийцы в этот же день встретятся с Тунисом (13.00 мск).

Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Франции по футболу
Орельен Тчуамени
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