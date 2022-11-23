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Сегодня, 08:25

Очоа — об отраженном пенальти: «Мы работали над этим месяц, просмотрели более 50 видео»

Очоа прокомментировал отраженный пенальти в матче против Польши на ЧМ-2022
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Голкипер сборной Мексики Гильермо Очоа прокомментировал отраженный пенальти в матче первого тура группового этапа чемпионата мира-2022 с Польшей (0:0).

«Мы работали над этим с тренером вратарей последние пару недель, даже месяц. Просмотр видео с пенальти в исполнении Левандовского — та еще задачка: ты видишь более 50 ударов и все равно не знаешь, как он пробьет. Я рад, что смог отбить пенальти и сыграть на ноль», — приводит слова Очоа Marca.

Он также заявил, что команда знает, что у них сложная группа, и они никого не недооценивают. По его словам, сборная Мексики собирается усложнить задачу всем своим соперникам, так же как остальные усложняют задачу им.

Вратарь отразил пенальти на 58-й минуте, который исполнил форвард Роберт Левандовски.

Польская команда следующий матч проведет 26 ноября против Саудовской Аравии (16.00 мск), мексиканцы в этот же день встретятся с Аргентиной (22.00 мск).

В группе С по итогам игрового дня первое место занимает Саудовская Аравия (3 очка), вторая — Польша (1 очко), третья — Мексика (1 очков), четвертая — Аргентина (0 очков).

Источник: https://www.marca.com/en/world-cup/2022/11/22/637d382722601dcd2b8b45d1.html
Гильермо Очоа
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