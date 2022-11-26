Польша — Саудовская Аравия: судья ошибся при пенальти — один из аравийцев нарушил правила

На 45+1-й минуте матча 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 Польша — Саудовская Аравия арбитр Вилтон Сампайю ошибочно не зафиксировал нарушение правил со стороны одного из аравийцев и вместо свободного удара назначил угловой.

В том моменте при выполнении аравийцами пенальти до удара в штрафную площадь поляков вбежал Мухаммед Аль-Брейк.

За счет нарушения правила 14 он получил преимущество, первым подбежал к отскочившему от вратаря мячу и едва не забил гол.

Скриншот трансляции матча Польша — Саудовская Аравия.

Скриншот трансляции матча Польша — Саудовская Аравия.

Судье следовало наказать Аль-Брейка свободным ударом, а он ошибочно предложил аравийцам выполнить угловой.