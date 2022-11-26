Польша — Саудовская Аравия: судья ошибся при пенальти — один из аравийцев нарушил правила
На 45+1-й минуте матча 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 Польша — Саудовская Аравия арбитр Вилтон Сампайю ошибочно не зафиксировал нарушение правил со стороны одного из аравийцев и вместо свободного удара назначил угловой.
В том моменте при выполнении аравийцами пенальти до удара в штрафную площадь поляков вбежал Мухаммед Аль-Брейк.
За счет нарушения правила 14 он получил преимущество, первым подбежал к отскочившему от вратаря мячу и едва не забил гол.
Скриншот трансляции матча Польша — Саудовская Аравия.
Скриншот трансляции матча Польша — Саудовская Аравия.
Судье следовало наказать Аль-Брейка свободным ударом, а он ошибочно предложил аравийцам выполнить угловой.
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