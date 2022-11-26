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Сегодня, 17:44

Комментатор норвежского телеканала отреагировала на появление Ондуа в бутсах с флагом России на ЧМ-2022

Иван Торопцев
Корреспондент
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Гаэль Ондуа (справа).
Фото Global Look Press

Комментатор норвежского телеканала TV2 Мина Финстад Берг поделилась мнением о решении полузащитника сборной Камеруна Гаэля Ондуа выйти на поле в матче ЧМ-2022 против Швейцарии (0:1) в бутсах с российским флагом.

27-летний Ондуа — воспитанник «Локомотива», у него есть российский паспорт.

«Поскольку Россия сейчас отстранена от футбола, действия Ондуа для многих приобрели политический окрас. Тяжело понять, что ФИФА считает такое нормой, но строго относится к другим видам высказываний на этом чемпионате мира.
ФИФА отстранила Россию по уважительной причине. Одно дело — то, что флаг символизирует для конкретного футболиста, но нужно помнить, что этот флаг означает для всего остального мира», — приводит TV2 слова Берг.

Ранее эксперт телеканала NRK Карл-Эрик Торп призвал ФИФА вмешаться в инцидент с появлением флага России на матче ЧМ-2022 в Катаре.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина
Мексика

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31%

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Ф1 (-1.5)

29%

2.60

ТБ 2.5

27%

2.32
⚽ Футбол. Кубок России
Зенит
Спартак

П1

28%

1.58

ТБ 2.5

27%

1.63

Х2

22%

2.48
⚽ Футбол. ЧМ
Испания
Германия

П1

26%

2.34

ТБ 2.5

23%

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П2

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3.00
4
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