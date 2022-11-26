Комментатор норвежского телеканала отреагировала на появление Ондуа в бутсах с флагом России на ЧМ-2022

Комментатор норвежского телеканала TV2 Мина Финстад Берг поделилась мнением о решении полузащитника сборной Камеруна Гаэля Ондуа выйти на поле в матче ЧМ-2022 против Швейцарии (0:1) в бутсах с российским флагом.

27-летний Ондуа — воспитанник «Локомотива», у него есть российский паспорт.

«Поскольку Россия сейчас отстранена от футбола, действия Ондуа для многих приобрели политический окрас. Тяжело понять, что ФИФА считает такое нормой, но строго относится к другим видам высказываний на этом чемпионате мира.

ФИФА отстранила Россию по уважительной причине. Одно дело — то, что флаг символизирует для конкретного футболиста, но нужно помнить, что этот флаг означает для всего остального мира», — приводит TV2 слова Берг.

Ранее эксперт телеканала NRK Карл-Эрик Торп призвал ФИФА вмешаться в инцидент с появлением флага России на матче ЧМ-2022 в Катаре.