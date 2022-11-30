Польша — Аргентина: Месси не смог реализовать пенальти

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси не смог реализовать пенальти в матче 3-го тура групповой стадии ЧМ-2022 против Польши (0:0, первый тайм). Голкипер поляков Войцех Щенсны смог отбить удар из левого угла ворот.

Пенальти был назначен на 38-й минуте после просмотра видеоповтора, на котором было запечатлено, как Щенсны попал в лицо Месси ребром ладони в результате борьбы за мяч в воздухе.

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