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Сегодня, 22:39

Польша — Аргентина: Месси не смог реализовать пенальти

Виктория Кравченко
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Щенсны отбивает пенальти от Месси.
Фото AFP

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси не смог реализовать пенальти в матче 3-го тура групповой стадии ЧМ-2022 против Польши (0:0, первый тайм). Голкипер поляков Войцех Щенсны смог отбить удар из левого угла ворот.

Пенальти был назначен на 38-й минуте после просмотра видеоповтора, на котором было запечатлено, как Щенсны попал в лицо Месси ребром ладони в результате борьбы за мяч в воздухе.

Чемпионат мира. Группа C
30 нояб, 22:00. Stadium 974 (Доха)
Польша
Аргентина

Польша — Аргентина: лицо Месси трогать нельзя. За что Маккели назначил пенальти

Войцех Щенсны
Лионель Месси
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Польши по футболу
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