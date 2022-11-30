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Судейство

Сегодня, 22:51

Польша — Аргентина: лицо Месси трогать нельзя. За что Маккели назначил пенальти?

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Лионель Месси (в синем) и Войчех Щенсны (в желтом).
Фото AFP

На 36-й минуте матча 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 Польша — Аргентина арбитр Данни Маккели, находившийся в хорошей позиции, не увидел, что вратарь поляков Войчех Щенсны не успел сыграть в мяч и попал ладонью в лицо Лионелю Месси.

ВАР Пол ван Букел быстро провел проверку и предложил Маккели самому оценить, что произошло в площади ворот сборной Польши. После этого голландец решил, что лицо аргентинской звезды неприкасаемо, и назначил 11-метровый удар.

В этом году в разных турнирах были случаи, когда вратари ошибались на выходах и вместо мяча хлопали, пихали или шлепали соперников по головам, затылкам и скулам. А мяч в тот момент еще оставался в игре. Решения судей были разные. Кто-то считал эпизод игровым, кто-то наказывал вратаря 11-метровым, а кто-то, чтобы снять все вопросы, находил фол в действиях нападающего и фиксировал его нарушение на голкипере.

В этой ситуации Маккели выбрал наименьшее зло — предпочел принять решение в пользу знаменитого футболиста. Хотя, конечно, такой вердикт рефери очень многие назовут ошибочным.

ЧМ&nbsp;2022: матчи 30&nbsp;ноября. ЧМ-2022: Аргентина и Месси выйдут в плей-офф или провалятся? Франция и Австралия в 1/8 финала. Онлайн-трансляция 30 ноября
Чемпионат мира. Группа C
30 нояб, 22:00. Stadium 974 (Доха)
Польша
Аргентина

Войцех Щенсны
Лионель Месси
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Польши по футболу
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